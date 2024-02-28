В Казани разыскивают 18-летнего студента за подготовку массовой бойни в колледже

В Казани ищут студента колледжа Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева – КАИ (КНИТУ – КАИ), который готовил нападение на учебное заведение. Об этом стало известно SHOT от информированного источника.

По версии правоохранителей, 18-летний студент начал подготовку в июле прошлого года. Ещё тогда он интересовался историями нападений на другие учебные заведения, вопросами изготовления и покупки оружия и обдумывал план. Он собирался учинить расправу над студентами 1 апреля.

Однако силовикам стало известно о планах учащегося, сейчас его разыскивают. В отношении парня возбуждено дело о подготовке к убийству двух и более человек.