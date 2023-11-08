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8 ноября, 13:14

В Петербурге 13-летний подросток принёс в школу арбалет и выстрелил сверстнице в глаз

В Петербурге подросток пришёл в школу с арбалетом и ранил одну из учениц

В Санкт-Петербурге 13-летний подросток пришёл в школу с игрушечным арбалетом и выстрелил в лицо одной из учениц. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, пострадавшую доставили в больницу с травмой глаза.

Полицейские получили сообщение о том, что в одной из школ, расположенной на 5-й линии Васильевского острова, бегает ученик в противогазе с игрушечным арбалетом. Как оказалось, до приезда оперативников он успел ранить сверстницу. Задерживать подростка пока не стали, сейчас его передали психологам. Интересно отметить, что в школе о мальчике отзываются положительно, он из благополучной семьи, на учёте в полиции ранее не состоял.

"Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что в Самарской области арестовали подростка по подозрению в подготовке теракта в школе. По версии следствия, 15-летний юноша из Сызрани приобрёл всё необходимое для зажигательной смеси, чтобы "свести счёты с одноклассниками и учителями".

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Наталья Исакова
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