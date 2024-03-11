В Ульяновске школьница выпала с 16-го этажа и выжила

Семнадцатилетняя девушка выжила, упав с высоты 16-го этажа в Ульяновске. Школьница приземлилась на деревья, ветки которых сломались под весом её тела, смягчив падение, сообщает 73online.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, девочка упала с высоты 16-го этажа примерно в 17 часов у дома на улице Шолмова. В момент ЧП 17-летняя ученица Губернаторского лицея № 100 была одна — мама вышла в магазин. Падение смягчил также сугроб под окнами многоэтажки. Пострадавшая с множеством переломов была доставлена в Ульяновский областной клинический центр имени Е.М. Чучкалова (УОКЦСВМП).

"Девушка госпитализирована в УОКЦСВМП в реанимацию, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — рассказали в Министерстве здравоохранения Ульяновской области.