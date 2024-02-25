Чудом остался жив: Десятилетний мальчик упал с четвёртого этажа в сугроб в Москве из-за желания погулять
SHOT: В Москве десятилетний мальчик выжил после падения из окна четвёртого этажа
В Москве десятилетний мальчик буквально выпал из окна четвёртого этажа, но остался почти невредим. По данным SHOT, трагедия чуть не произошла в районе Метрогородок, где 44-летняя женщина отлучилась из дома в ближайший магазин, оставив дома двух сыновей со своим отцом-инвалидом.
В это время один из мальчиков захотел погулять, и, видимо, настолько сильно, что решил не дожидаться мамы: оделся и, не имея ключа от входной двери, попытался выбраться через балкон. Ребёнок не удержался и упал в сугроб. Встав, он самостоятельно поднялся в квартиру, откуда позвонил маме, а та вызвала скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом рёбер и ушиб брюшной стенки. В ближайшее время с семьёй планируют провести беседу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Ранее в Приморье шестилетний мальчик умер прямо на тренировке по рукопашному бою. В какой-то момент ребёнок почувствовал себя плохо, реанимационные действия не помогли. Прокуратура проводит проверку.
Агентство городских новостей "Москва"