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25 февраля, 07:33

Чудом остался жив: Десятилетний мальчик упал с четвёртого этажа в сугроб в Москве из-за желания погулять

SHOT: В Москве десятилетний мальчик выжил после падения из окна четвёртого этажа

В Москве десятилетний мальчик буквально выпал из окна четвёртого этажа, но остался почти невредим. По данным SHOT, трагедия чуть не произошла в районе Метрогородок, где 44-летняя женщина отлучилась из дома в ближайший магазин, оставив дома двух сыновей со своим отцом-инвалидом.

В это время один из мальчиков захотел погулять, и, видимо, настолько сильно, что решил не дожидаться мамы: оделся и, не имея ключа от входной двери, попытался выбраться через балкон. Ребёнок не удержался и упал в сугроб. Встав, он самостоятельно поднялся в квартиру, откуда позвонил маме, а та вызвала скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом рёбер и ушиб брюшной стенки. В ближайшее время с семьёй планируют провести беседу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Мальчику проломило череп на тренировке в спортклубе в Ленобласти
Мальчику проломило череп на тренировке в спортклубе в Ленобласти

Ранее в Приморье шестилетний мальчик умер прямо на тренировке по рукопашному бою. В какой-то момент ребёнок почувствовал себя плохо, реанимационные действия не помогли. Прокуратура проводит проверку.

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Агентство городских новостей "Москва"

Матвей Константинов
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