Чудом остался жив: Десятилетний мальчик упал с четвёртого этажа в сугроб в Москве из-за желания погулять

В Москве десятилетний мальчик буквально выпал из окна четвёртого этажа, но остался почти невредим. По данным SHOT , трагедия чуть не произошла в районе Метрогородок, где 44-летняя женщина отлучилась из дома в ближайший магазин, оставив дома двух сыновей со своим отцом-инвалидом.

В это время один из мальчиков захотел погулять, и, видимо, настолько сильно, что решил не дожидаться мамы: оделся и, не имея ключа от входной двери, попытался выбраться через балкон. Ребёнок не удержался и упал в сугроб. Встав, он самостоятельно поднялся в квартиру, откуда позвонил маме, а та вызвала скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом рёбер и ушиб брюшной стенки. В ближайшее время с семьёй планируют провести беседу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.