Мальчику проломило череп на тренировке в спортклубе в Ленобласти

Во время тренировки в спортивном клубе во Всеволожске пострадал 10-летний мальчик — ему на голову свалилась металлическая балка. Mash на Мойке сообщает, что ребёнок госпитализирован с переломом теменной кости.

По информации телеграм-канала, мальчик уронил балку, на которой была закреплена ограждающая ринг штора. Она угодила ему в голову, сломав кости черепа. Ребёнка экстренно забрала машина скорой помощи, сейчас он под присмотром врачей.