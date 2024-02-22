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22 февраля, 06:41

Мальчику проломило череп на тренировке в спортклубе в Ленобласти

Mash: Упавшая балка сломала кости черепа 10-летнему мальчику во Всеволожске

Во время тренировки в спортивном клубе во Всеволожске пострадал 10-летний мальчик — ему на голову свалилась металлическая балка. Mash на Мойке сообщает, что ребёнок госпитализирован с переломом теменной кости.

По информации телеграм-канала, мальчик уронил балку, на которой была закреплена ограждающая ринг штора. Она угодила ему в голову, сломав кости черепа. Ребёнка экстренно забрала машина скорой помощи, сейчас он под присмотром врачей.

Стало известно о состоянии мальчика, голову которого молотком чуть не размозжила бабушка
Стало известно о состоянии мальчика, голову которого молотком чуть не размозжила бабушка

Ранее Life.ru сообщал о том, что в селе Тавричанка Надеждинского района в Приморском крае во время тренировки по рукопашному бою скончался мальчик. Были ли ему нанесены травмы, которые могли бы стать причиной смерти, не говорится. Прокуратура приступила к проверке обстоятельств трагедии.

Обложка ©

Shutterstock / Alexander Manzyuk

Юрий Лысенко
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