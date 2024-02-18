Стало известно о состоянии мальчика, голову которого молотком чуть не размозжила бабушка

В Омске девятилетний мальчик, на которого с молотком напала бабушка, пришёл в сознание, скоро его переведут в общую палату, сообщили в пресс-службе СУ СК России по области.

"Мальчик пришёл в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате", — приводит сообщение РИА "Новости".

Следователи отметили, что подозреваемая также находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое. Теперь они ждут её выписки, чтобы проверить на вменяемость. На женщину завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Расследование находится на контроле прокуратуры.