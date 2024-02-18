Стало известно о состоянии мальчика, голову которого молотком чуть не размозжила бабушка
Мальчик из Омска, которого молотком избила бабушка, пришёл в сознание
В Омске девятилетний мальчик, на которого с молотком напала бабушка, пришёл в сознание, скоро его переведут в общую палату, сообщили в пресс-службе СУ СК России по области.
"Мальчик пришёл в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате", — приводит сообщение РИА "Новости".
Следователи отметили, что подозреваемая также находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое. Теперь они ждут её выписки, чтобы проверить на вменяемость. На женщину завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Расследование находится на контроле прокуратуры.
Напомним, в Омске бабушка набросилась с молотком на спящего внука, пока его родители были на кухне, а потом попыталась зарезать свою мать. Прибывшие полицейские поймали злоумышленницу. По словам родственников, подозреваемая никогда не проявляла агрессию и работала в социальном центре "Любава".
VK / В Омске