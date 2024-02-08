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8 февраля, 11:17

В Сибири школьница жестоко избила одноклассницу из-за вопроса "сколько времени"

В Новосибирске 12-летнюю школьницу избили до сотрясения мозга за вопрос о времени

В Новосибирске 12-летнюю школьницу ударили по лицу за довольно обыденный вопрос — "сколько времени". Об этом сообщает портал NGS.ru.

Оказалось, что на девочку с кулаками накинулась её одноклассница. По словам матери пострадавшей, инцидент произошёл в коридоре на первом этаже школы.

"Сначала девочка нанесла ей несколько ударов по лицу, а затем схватила за волосы и стала бить головой о рядом стоявшую скамейку", — рассказала родительница.

Свидетелем инцидента стала некая женщина, которая позвала для урегулирования конфликта охранника. Тот позднее попросил директора учебного заведения провести расследование случившегося и проверить психическое здоровье ученицы, которую обвинили в нападении. Медики осмотрели пострадавшую школьницу и выявили у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и затылочной области, а также дисторсию связочно-мышечного аппарата в шейном отделе позвоночника.

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А ранее Life.ru писал, что в Москве школьник сломал нос однокласснику, который назвал Николая II слабаком. Нападавший состоял на учёте по делам несовершеннолетних, за ним установили надзор из-за того, что ребёнок принёс в школу игрушечный пистолет.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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