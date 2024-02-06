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"Рядовое событие": Мэра Нижнего Тагила заставили извиняться за реакцию на избиение 11-летней сироты

Мэр Нижнего Тагила назвал избиение девочки "рядовым событием", а потом извинился

6 февраля, 13:59
Избитая подростками и их матерью девочка из Нижнего Тагила. Обложка © t.me / Инцидент Нижний Тагил

Избитая подростками и их матерью девочка из Нижнего Тагила. Обложка © t.me / Инцидент Нижний Тагил

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал "рядовым событием" и "детским конфликтом" избиение 11-летней школьницы двумя подростками-азербайджанцами и их матерью. Однако позже градоначальнику пришлось извиняться за свои слова.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал "рядовым событием" избиение школьницы детьми мигрантов. Видео © VK / NewsOboz

"Рядовое событие. В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, ещё отец подзатыльников надаёт. Как её [историю] раскрутили? Национальный вопрос. Тут совсем он не имел места быть, был просто детский конфликт, и не более того", — сказал сначала Пинаев во время встречи со старшеклассниками.

Мэру в Сети напомнили, что жестокое избиение девочки назвал "раздутым из ничего" событием и местный правоохранитель полковник Тарас Булгаков. Россияне возмутились, что в Нижнем Тагиле власть пытается замять инцидент. В беседе с Ura.ru Пинаев попытался оправдаться, что его не так поняли и якобы контекст был другой.

"Не в том контексте [как это преподнесли]. [Имел в виду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло",  пояснил градоначальник изданию.

Избитую одноклассниками 11-летнюю сироту выписали из больницы в Нижнем Тагиле
Избитую одноклассниками 11-летнюю сироту выписали из больницы в Нижнем Тагиле

Напомним, 29 декабря 2023 года дети мигрантов напали на сверстников: ударили мальчика и ногами избили 11-летнюю одноклассницу. Мать обидчиков стояла рядом, снимала всё на видео и тоже била девочку. Пострадавшую с тяжёлыми травмами госпитализировали. Нападавших подростков уже поставили на учёт в ПДН. На их мать завели уголовное дело. Замначальника 19-го отдела полиции полковник Тарас Булгаков заявил, что ситуацию "раздули из ничего". Его слова вызвали широкий общественный резонанс. Полицейскому был сделан строгий выговор.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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