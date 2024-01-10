В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на мать подростков, избивших девочку-сироту

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших 11-летнюю девочку. В момент расправы над сиротой женщина не просто спокойно наблюдала за происходящим, но и сама ударила ребёнка, а также снимала всё на телефон.

Как выяснилось, женщина также сама принимала участие в избиении ребёнка: она ударила девочку рукой по голове и не подпускала очевидцев, которые хотели спасти школьницу от её агрессивных сыновей. Также возбуждено уголовное дело о халатности. Установлено, что конфликты между ребятами и сиротой возникали и ранее, в том числе и в школе, но должностные лица не сочли нужным вмешаться в ситуацию.