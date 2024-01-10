В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на мать подростков, избивших девочку-сироту
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших 11-летнюю девочку. В момент расправы над сиротой женщина не просто спокойно наблюдала за происходящим, но и сама ударила ребёнка, а также снимала всё на телефон.
"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 213 УК России "Хулиганство" и частью четвёртой статьи 150 УК России "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления", — рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Как выяснилось, женщина также сама принимала участие в избиении ребёнка: она ударила девочку рукой по голове и не подпускала очевидцев, которые хотели спасти школьницу от её агрессивных сыновей. Также возбуждено уголовное дело о халатности. Установлено, что конфликты между ребятами и сиротой возникали и ранее, в том числе и в школе, но должностные лица не сочли нужным вмешаться в ситуацию.
Напомним, что инцидент произошёл 29 декабря. По версии следствия, дети мигрантов напали на улице на сверстников — сначала ударили мальчика, а потом ногами избили 11-летнюю одноклассницу. Мать обидчиков стояла рядом и снимала всё на видео. В итоге девочку с тяжёлыми травмами госпитализировали, 5 января её выписали из больницы. Нападавших подростков уже поставили на учёт в ПДН. Но особенно общественность возмутил комментарий в соцсетях, который оставил замначальника 19-го отдела полиции полковник Тарас Булгаков. Он счёл, что ситуацию "раздули из ничего", за что получил строгий выговор.
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