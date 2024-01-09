Уральского силовика наказали за бездушный комментарий об избитой 11-летней сироте

Замначальника 19-го отдела полиции из Нижнего Тагила полковник Тарас Булгаков получил строгий выговор за реакцию на избиение подростками-мигрантами 11-летней девочки-сироты. Об этом стало известно Ura.ru.

Как сообщил изданию начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении силовика была проведена служебная проверка, по итогам которой Булгаков был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.

"Любой человек в погонах, в независимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность. Данный случай является тому подтверждением", — подчеркнул Горелых.

Вместе с тем он пояснил, что сотрудник силовых ведомств не может уподобляться так называемым диванным блогерам, некоторые из которых "с лёгкостью могут пальцем одной руки в собственном носу охотиться за козявками, а пальцем другой руки печатать размышления в интернете на темы, в которых разбираются как слон в посудной лавке". Также он напомнил, что для подготовки комментариев в системе МВД есть отдельные работники, в чьих прямых обязанностях и прописаны такие задачи.