Уральского силовика наказали за бездушный комментарий об избитой 11-летней сироте
Полковник из Нижнего Тагила получил выговор из-за высказывания об избиении детей
Замначальника 19-го отдела полиции из Нижнего Тагила полковник Тарас Булгаков получил строгий выговор за реакцию на избиение подростками-мигрантами 11-летней девочки-сироты. Об этом стало известно Ura.ru.
Как сообщил изданию начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении силовика была проведена служебная проверка, по итогам которой Булгаков был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.
"Любой человек в погонах, в независимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность. Данный случай является тому подтверждением", — подчеркнул Горелых.
Вместе с тем он пояснил, что сотрудник силовых ведомств не может уподобляться так называемым диванным блогерам, некоторые из которых "с лёгкостью могут пальцем одной руки в собственном носу охотиться за козявками, а пальцем другой руки печатать размышления в интернете на темы, в которых разбираются как слон в посудной лавке". Также он напомнил, что для подготовки комментариев в системе МВД есть отдельные работники, в чьих прямых обязанностях и прописаны такие задачи.
Напомним, что инцидент произошёл 29 декабря. По версии следствия, дети мигрантов напали на улице на сверстников — сначала ударили мальчика, а потом ногами избили 11-летнюю одноклассницу. При этом мать обидчиков стояла рядом и снимала всё на видео. В итоге девочку с тяжёлыми травмами госпитализировали, 5 января её выписали из больницы. Нападавших подростков уже поставили на учёт в ПДН. Но особенно общественность возмутил комментарий в соцсетях, который оставил замначальника 19-го отдела полиции полковник Тарас Булгаков. Он счёл, что ситуацию "раздули из ничего".
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