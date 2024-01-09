В Североуральске коммунальщики избили женщину, которая пожаловалась на неубранный снег

В Североуральске возбуждено уголовное дело из-за того, что местную жительницу избили за её жалобу на некачественную уборку снега. Об этом пишет в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры. Сообщается, что к этому имеет прямое отношение руководитель городского предприятия ЖКХ.

Так, в начале января женщина выложила в соцсети фото сугроба перед своим домом, после того как там проехала снегоуборочная техника. Она пожаловалась, что сугроб не расчистили, а потом установила в снежных отвалах таблички с обращением к главе города и местному жителю, являющемуся руководителем одного из городских коммунальных предприятий. В итоге с ней связались представители компании, а сугроб убрали.

"Однако, по словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли её извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм", — рассказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Расследование находится под контролем городской прокуратуры.