Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2023, 16:09

В Госдуме предложили давать абонементы россиянам за помощь в уборке снега

Милонов предложил стимулировать россиян помогать коммунальщикам убирать снег

В Госдуме предложили стимулировать людей помогать коммунальным службам с уборкой в период экстремальных погодных условий. С соответствующей инициативой депутат Виталий Милонов обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреку Файзуллину.

По его словам, снегопады и следующая за ними оттепель приводят к "крупным проблемам и значительному усложнению уборки улиц", тогда как у коммунальных служб в такой период наблюдается нехватка работников. Также парламентарий отметил, что в мире есть опыт привлечения граждан к ликвидации последствий стихии, когда коммунальщики испытывают дефицит рабочих рук и техники.

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан в такие моменты. К примеру, через портал "Госуслуги" люди могли бы получать оперативное согласование на уборку отдельных участков улиц и тротуаров, а также получать стимулирующую компенсацию в виде бесплатных абонементов на парковку автотранспорта, вычета по платежам ЖКХ или компенсации на отдельные виды платежей и налогов", — приводит слова Милонова RT.

Эколог объяснил, почему снег иногда убирают так медленно
Эколог объяснил, почему снег иногда убирают так медленно

Ранее Лайф писал, что на неубранный снег на придомовых территориях можно пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ. В Госдуме объяснили, что за территорию рядом с многоэтажками, тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть отвечают эти организации.

BannerImage

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Ян Поланин
  • Новости
  • Госдума
  • Виталий Милонов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar