В Госдуме предложили давать абонементы россиянам за помощь в уборке снега

В Госдуме предложили стимулировать людей помогать коммунальным службам с уборкой в период экстремальных погодных условий. С соответствующей инициативой депутат Виталий Милонов обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреку Файзуллину.

По его словам, снегопады и следующая за ними оттепель приводят к "крупным проблемам и значительному усложнению уборки улиц", тогда как у коммунальных служб в такой период наблюдается нехватка работников. Также парламентарий отметил, что в мире есть опыт привлечения граждан к ликвидации последствий стихии, когда коммунальщики испытывают дефицит рабочих рук и техники.

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан в такие моменты. К примеру, через портал "Госуслуги" люди могли бы получать оперативное согласование на уборку отдельных участков улиц и тротуаров, а также получать стимулирующую компенсацию в виде бесплатных абонементов на парковку автотранспорта, вычета по платежам ЖКХ или компенсации на отдельные виды платежей и налогов", — приводит слова Милонова RT.