В Госдуме разъяснили, куда жаловаться на сугробы во дворе и сосульки на крыше

На неубранный снег на придомовых территориях можно пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что за территорию рядом с многоэтажками, тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть отвечают эти организации.

"Если вас не устраивает состояние снега и льда на придомовой территории, то жаловаться надо в УК или ТСЖ, а если городская территория, то в коммунальные службы. Если просьбы о помощи игнорируют или не выполняют обещания, то следующий шаг — обращение в прокуратуру. Ссылаться можно на ст. 12.34 КоАП РФ и ст. 293 УК РФ", — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, администрация отвечает за уборку территорий бюджетных учреждений. Поэтому привлечение родителей школьников к чистке снега незаконно. Парламентарий добавил, что за остановки общественного транспорта, тротуары и дороги отвечают муниципалитет и коммунальные службы, а территории у магазинов должны убирать собственники или арендаторы помещений.