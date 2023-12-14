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14 декабря, 17:24

Эколог объяснил, почему снег иногда убирают так медленно

Эколог Рыбальченко назвал уборку снега интеллектуальным алгоритмом

В отличие от дождя ликвидировать последствия снегопада быстро невозможно — снег не убрать в трубу, он быстро не вытечет, отметил эксперт ОНФ, инженер и эколог Илья Рыбальченко. Он назвал уборку снега серьёзнейшим интеллектуальным алгоритмом.

"В большинстве городов Финляндии или Швеции, особенно небольших, снег не убирают вообще — его укатывают. Однако это работает лишь там, где по дороге проезжает до 300 машин в час. Иначе они превращают снег в крошку", — приводит слова эксперта телеканал "360".

Рыбальченко отметил, что при уборке снега сначала чистятся жизненно важные места: лестницы, различные скосы, на которых человек может поскользнуться. Также надо убрать стоянки скорой помощи и магистрали, по которым едут машины экстренных служб. Затем нужно расчистить дороги к школам и магазинам. Разработка этого алгоритма является залогом успеха всех работ, добавил эксперт.

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Напомним, нынешняя зима в России довольно снежная. Так, например, москвичей предупредили об обильных снегопадах с кульминацией 15 декабря. На этой неделе в столице ожидается почти месячная норма осадков.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Синицын

Ян Поланин
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