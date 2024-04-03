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3 апреля, 07:43

Финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили в Москве

Ладислав Бубнар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladislav_bubnar_official

Ладислав Бубнар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladislav_bubnar_official

Финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 33-летний певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый. Артиста доставили в больницу с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. Проводится проверка.

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Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе убили солиста панк-группы "Плаксы" Павла Якухина. Мужчина два дня пролежал в коме после нападения, врачам не удалось его спасти.

Иван Косицын
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