Финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили в Москве
Ладислав Бубнар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladislav_bubnar_official
Финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили в Москве. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 33-летний певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый. Артиста доставили в больницу с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе убили солиста панк-группы "Плаксы" Павла Якухина. Мужчина два дня пролежал в коме после нападения, врачам не удалось его спасти.