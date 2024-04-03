Финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 33-летний певец вызвал скорую с Веерной улицы и сообщил медикам, что его избил знакомый. Артиста доставили в больницу с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. Проводится проверка.