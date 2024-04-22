Бизнесмен с сыновьями избил подростков в башкирском селе Иглино, угрожая связями
Пострадавший Егор и бизнесмен Габдуллин. Обложка © SHOT
Бизнесмен из Башкирии Рауф Габдуллин вместе с сыновьями избил подростков в селе Иглино. Одному из пострадавших выбили зубы, а другого скинули в овраг. При этом родным участников инцидента теперь угрожают расправой, пишет SHOT.
Бизнесмен с сыновьями избил подростков в Башкирии. Видео © SHOT
Как отметили сами подростки, в субботу вечером они гуляли по селу компанией из десяти человек, как вдруг их подрезал джип. Из машины вышел бизнесмен Габдуллин вместе с сыновьями и начал возмущаться, говоря, что услышал в свой адрес нецензурные оскорбления, хотя в компании утверждают, что такого не было.
В итоге одного подростка ударили по лицу и скинули в овраг, а потом стали избивать Егора (на фото) — он всего лишь хотел узнать причину нападения. Его девушка решила записать конфликт на камеру, но на неё тоже набросились, пытаясь уничтожить телефон с уликами. Вскоре драка успокоилась, Габдуллин посадил Егора и его девушку в машину, где начал угрожать им связями с местными властями.
Когда пыл владельца небольшого строительного бизнеса в Иглине поутих, он выкинул молодых людей на центральной площади, лишь после этого потерпевшие смогли позвать на помощь и позвонить в скорую. Позже участники конфликта встретились в отделении полиции, где Габдуллин и Егор написали заявления друг на друга. К слову, после драки врачи диагностировали у подростка сотрясение мозга, рваные раны, а также несколько выбитых зубов. На этом конфликт не закончился — теперь родственникам угрожают неизвестные.
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