Бизнесмен с сыновьями избил подростков в башкирском селе Иглино, угрожая связями

Бизнесмен из Башкирии Рауф Габдуллин вместе с сыновьями избил подростков в селе Иглино. Одному из пострадавших выбили зубы, а другого скинули в овраг. При этом родным участников инцидента теперь угрожают расправой, пишет SHOT.

Бизнесмен с сыновьями избил подростков в Башкирии. Видео © SHOT

Как отметили сами подростки, в субботу вечером они гуляли по селу компанией из десяти человек, как вдруг их подрезал джип. Из машины вышел бизнесмен Габдуллин вместе с сыновьями и начал возмущаться, говоря, что услышал в свой адрес нецензурные оскорбления, хотя в компании утверждают, что такого не было.

В итоге одного подростка ударили по лицу и скинули в овраг, а потом стали избивать Егора (на фото) — он всего лишь хотел узнать причину нападения. Его девушка решила записать конфликт на камеру, но на неё тоже набросились, пытаясь уничтожить телефон с уликами. Вскоре драка успокоилась, Габдуллин посадил Егора и его девушку в машину, где начал угрожать им связями с местными властями.

Когда пыл владельца небольшого строительного бизнеса в Иглине поутих, он выкинул молодых людей на центральной площади, лишь после этого потерпевшие смогли позвать на помощь и позвонить в скорую. Позже участники конфликта встретились в отделении полиции, где Габдуллин и Егор написали заявления друг на друга. К слову, после драки врачи диагностировали у подростка сотрясение мозга, рваные раны, а также несколько выбитых зубов. На этом конфликт не закончился — теперь родственникам угрожают неизвестные.