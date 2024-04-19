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19 апреля, 08:57

Били камнями и ножом: В Москве трое подростков чуть не убили незнакомца на остановке

В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину

В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по столице. Парни столкнулись с 35-летним пострадавшим в подземном переходе: перегородили ему дорогу, повздорили, а потом догнали на улице и начали драку.

В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Один из фигурантов взял камень и ударил мужчину по голове, а остальные соучастники подвергли его избиению, нанеся многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший в тяжёлом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, за его жизнь и здоровье борются врачи", — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина пытался отбиться с помощью перцового баллончика, но тщетно. Троих подростков 2007 и 2008 года рождения оперативно задержали, им предъявили обвинение и скоро изберут меру пресечения. В прокуратуре уточнили, что нападавшие также использовали нож. Надзорный орган контролирует расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору".

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Ранее в подмосковной Шатуре сотрудники полиции жестоко избили мужчину, после чего спокойно уехали по своим делам. Нападение попало на видео. В МВД уже пообещали уволить правоохранителей, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Матвей Константинов
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