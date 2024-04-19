Били камнями и ножом: В Москве трое подростков чуть не убили незнакомца на остановке
В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину
В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по столице. Парни столкнулись с 35-летним пострадавшим в подземном переходе: перегородили ему дорогу, повздорили, а потом догнали на улице и начали драку.
В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Один из фигурантов взял камень и ударил мужчину по голове, а остальные соучастники подвергли его избиению, нанеся многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший в тяжёлом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, за его жизнь и здоровье борются врачи", — говорится в сообщении.
Судя по видео, мужчина пытался отбиться с помощью перцового баллончика, но тщетно. Троих подростков 2007 и 2008 года рождения оперативно задержали, им предъявили обвинение и скоро изберут меру пресечения. В прокуратуре уточнили, что нападавшие также использовали нож. Надзорный орган контролирует расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору".
Ранее в подмосковной Шатуре сотрудники полиции жестоко избили мужчину, после чего спокойно уехали по своим делам. Нападение попало на видео. В МВД уже пообещали уволить правоохранителей, возбуждено уголовное дело.
Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ