Били камнями и ножом: В Москве трое подростков чуть не убили незнакомца на остановке

В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по столице. Парни столкнулись с 35-летним пострадавшим в подземном переходе: перегородили ему дорогу, повздорили, а потом догнали на улице и начали драку.

В Москве трое подростков жестоко избили незнакомого мужчину. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Один из фигурантов взял камень и ударил мужчину по голове, а остальные соучастники подвергли его избиению, нанеся многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший в тяжёлом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, за его жизнь и здоровье борются врачи", — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина пытался отбиться с помощью перцового баллончика, но тщетно. Троих подростков 2007 и 2008 года рождения оперативно задержали, им предъявили обвинение и скоро изберут меру пресечения. В прокуратуре уточнили, что нападавшие также использовали нож. Надзорный орган контролирует расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору".