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18 апреля, 22:32

"Пьяный был, прошу прощения": Избившие участника СВО хулиганы извинились после задержания

Полиция задержала хулиганов, избивших ветерана СВО в Ярославской области

Ярославская полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в избиении участника спецоперации. В беседе с силовиками они признали свою неправоту и извинились перед ветераном.

"Установлены и задержаны двое граждан 2000 и 2004 годов рождения, подозреваемых в совершении данного преступления", — сказано в сообщении областного УМВД.

Полиция задержала хулиганов, избивших ветерана СВО в Ярославской области. Видео © УМВД России по Ярославской области

По словам одного из фигурантов уголовного дела о хулиганстве, в момент нападения он был нетрезв. Его соратник добавил, что нанёс потерпевшему два удара: в голову и руку.

"Пьяный был, прощу прощения", — заявил один из задержанных.

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Ранее Life.ru сообщал, что под Воронежем в реке затонул автомобиль с участниками спецоперации. Водолазы обнаружили внутри транспортного средства два тела.

Обложка ©

УМВД России по Ярославской области

Илья Пушкарев
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