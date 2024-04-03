Мишустин призвал в полном объёме оказывать поддержку участникам СВО
Премьер-министр Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Участникам специальной военной операции (СВО) государственная помощь должна оказываться в полном объёме и своевременно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объёме и своевременно. И мы за этим внимательно следим", — указал министр, выступая с отчётом в Госдуме.
Мишустин также поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за то, что участники СВО имеют преимущества при поступлении в вузы. Кроме того, премьер-министр заверил, что все решения президента РФ Владимира Путина по поводу поддержки бойцов СВО будут обязательно выполнены. По словам главы кабмина, поддержка военных и их близких находится в центре внимания правительства.
Кабинет министров уделил особое внимание на то, чтобы участники СВО быстро получали необходимые льготы, подчеркнул Мишустин. В частности, в стране упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий — теперь для этого не нужно подавать личное заявление. Премьер-министр добавил, что вся положенная поддержка от государства назначается "без бумажной волокиты".
А ранее Мишустин сообщил, что участников СВО освободят от налога на имущество по поручению президента РФ Владимира Путина. Кроме того, глава государства пообещал обеспечить ветеранов СВО с инвалидностью автомобилями, а также улучшить механизм обеспечения их средствами реабилитации, в том числе протезами.