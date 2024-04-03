Мишустин призвал в полном объёме оказывать поддержку участникам СВО

Участникам специальной военной операции (СВО) государственная помощь должна оказываться в полном объёме и своевременно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объёме и своевременно. И мы за этим внимательно следим", — указал министр, выступая с отчётом в Госдуме.

Мишустин также поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за то, что участники СВО имеют преимущества при поступлении в вузы. Кроме того, премьер-министр заверил, что все решения президента РФ Владимира Путина по поводу поддержки бойцов СВО будут обязательно выполнены. По словам главы кабмина, поддержка военных и их близких находится в центре внимания правительства.