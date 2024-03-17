Путин поручил улучшить механизм обеспечения ветеранов средствами реабилитации

А ранее Life.ru писал, что Путин распространил выплату в размере пяти миллионов рублей при гибели в зоне специальной военной операции на гражданский состав Министерства обороны и прочих силовых ведомств. Указ главы государства также предусматривает для вышеперечисленных лиц выплату при ранении в размере трёх миллионов рублей. Ранее это распространялось только на военнослужащих ВС РФ и других непосредственных участников СВО.