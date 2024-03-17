Путин поручил улучшить механизм обеспечения ветеранов средствами реабилитации
До 30 июня российским властям необходимо предложить улучшения механизма обеспечения участников специальной военной операции средствами реабилитации. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.
Согласно документу, правительство и фонд "Защитники Отечества" должны разработать предложения по улучшению механизма предоставления современных технических средств реабилитации, включая протезы. Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва назначены ответственными.
А ранее Life.ru писал, что Путин распространил выплату в размере пяти миллионов рублей при гибели в зоне специальной военной операции на гражданский состав Министерства обороны и прочих силовых ведомств. Указ главы государства также предусматривает для вышеперечисленных лиц выплату при ранении в размере трёх миллионов рублей. Ранее это распространялось только на военнослужащих ВС РФ и других непосредственных участников СВО.
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