Путин распространил выплату при гибели в СВО на гражданских работников Минобороны

Президент России Владимир Путин распространил выплату в размере пяти миллионов рублей при гибели в зоне специальной военной операции на гражданский состав Министерства обороны и прочих силовых ведомств. Его указ размещён на официальном портале правовой информации.

В документе говорится о персонале Вооружённых сил Российской Федерации, ряда федеральных государственных органов, органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказания, Федеральной службы судебных приставов, органов федеральной фельдъегерской связи, организаций Федеральной таможенной службы и таможенных органов. Указ главы государства также предусматривает для вышеперечисленных лиц выплату при ранении в размере трёх миллионов рублей. Ранее они распространялись только на военнослужащих ВС РФ и других непосредственных участников СВО.