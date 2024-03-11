Путин распространил выплату при гибели в СВО на гражданских работников Минобороны
Президент России Владимир Путин распространил выплату в размере пяти миллионов рублей при гибели в зоне специальной военной операции на гражданский состав Министерства обороны и прочих силовых ведомств. Его указ размещён на официальном портале правовой информации.
В документе говорится о персонале Вооружённых сил Российской Федерации, ряда федеральных государственных органов, органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказания, Федеральной службы судебных приставов, органов федеральной фельдъегерской связи, организаций Федеральной таможенной службы и таможенных органов. Указ главы государства также предусматривает для вышеперечисленных лиц выплату при ранении в размере трёх миллионов рублей. Ранее они распространялись только на военнослужащих ВС РФ и других непосредственных участников СВО.
Это не единственный указ, который сегодня подписал Путин. Также Life.ru рассказывал, что глава государства запретил Соединённому Королевству рыбный промысел в акватории Баренцева моря и денонсировал соответствующее соглашение, в рамках которого британские корабли имели право ловить рыбу в некоторых водах Баренцева моря, свободно передвигаться и вставать на якорь. Договор был подписан ещё при Советском Союзе.