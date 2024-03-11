Путин запретил Британии ловить рыбу в Баренцевом море Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве 11 марта, 12:05 Британия не сможет ловить рыбу в Баренцевом море. Обложка © freepik

Великобритания лишается права заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. Соответствующий закон о денонсации соглашения между Россией и Британией подписал президент РФ Владимир Путин. Текст появился на портале правовой информации.

"Денонсировать Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в Москве 25 мая 1956 года", — уточняется в документе.

По условиям соглашения британские суда могли заниматься рыбной ловлей в отдельных зонах Баренцева моря. Им также разрешалось свободно плавать и вставать на якорь в указанной акватории. Хотя документ подписывало советское руководство, но отменено соглашение не было и продолжало действовать до сих пор.

В сопроводительных материалах отмечается, что договор не приносил никакой пользы Москве и был выгоден только недружественной Британии, которая ещё в марте 2022 года ввела ограничения на торговлю с РФ из-за спецоперации.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко распорядилась организовать проверку всех международных соглашений РФ, чтобы денонсировать невыгодные Москве договоры с недружественными странами.

Авторы Татьяна Миссуми