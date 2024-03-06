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Матвиенко поручила разорвать невыгодные договоры с враждебными странами

6 марта, 08:38
Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко распорядилась организовать проверку всех международных соглашений РФ, чтобы затем денонсировать невыгодные Москве договоры с недружественными странами. К ревизии собираются подключить российский МИД.

"Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущество враждебным, я уже не говорю недружественным, просто враждебным странам. Сделать такую спокойную, тщательную ревизию и подготовить другой пакет по денонсации невыгодных для России соглашений", уточнила Матвиенко.

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Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что ФРГ не принимает во внимание положения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, который способствовал объединению страны, поэтому документ необходимо денонсировать.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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