В Госдуме допустили денонсацию соглашения с США о разграничении Берингова пролива

Подписанное между СССР и США соглашение Шеварднадзе – Бейкера о разграничении Берингова пролива могут денонсировать. Об этом в среду, 21 февраля, сообщила член Комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. На заседании её спросили, какие соглашения с недружественными государствами могут прекратить действовать в ближайшее время.

"Наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключённое в 1990 году между [министром иностранных дел СССР Эдуардом] Шеварднадзе и госсекретарём США Джеймсом Бейкером", — ответила Чемерис.

Парламентарий имеет в виду соглашение о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях и территориальных вод на участке в Беринговом проливе между островами РФ Ратманова и США Крузенштерна. Договор был подписан в Вашингтоне 1 июня 1990 года. Причём ни СССР, ни Россия не ратифицировали его.