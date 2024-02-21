Госдума запретила британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

Госдума РФ приняла закон о денонсации соглашения, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Документ был подписан 25 мая 1956 года в Москве между правительствами Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Советского Союза.

Согласно документу, британские суда могли свободно ловить рыбу в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, вдоль побережья острова Колгуев, а также на самих островах. Соглашение не утратило свою силу даже после того, как Советский Союз распался.

В пояснении к документу указано, что денонсация соглашения не вызовет никаких "серьёзных внешнеполитических и экономических последствий" для России. Сама Великобритания, к слову, подписала в 2022 году документ о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ.