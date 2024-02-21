Госдума запретила британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
Госдума приняла закон о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве
Госдума РФ приняла закон о денонсации соглашения, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Документ был подписан 25 мая 1956 года в Москве между правительствами Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Советского Союза.
Согласно документу, британские суда могли свободно ловить рыбу в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, вдоль побережья острова Колгуев, а также на самих островах. Соглашение не утратило свою силу даже после того, как Советский Союз распался.
В пояснении к документу указано, что денонсация соглашения не вызовет никаких "серьёзных внешнеполитических и экономических последствий" для России. Сама Великобритания, к слову, подписала в 2022 году документ о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ.
Напомним, документ, который разрешал британцам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, продлевался через каждые пять лет с 1956 года и предусматривал, что договорённости остаются в силе до разрыва соглашения одной из сторон. 18 января стало известно, что МИД и Минсельхоз РФ подготовили законопроект, который запретит Великобритании рыбный промысел в Баренцевом море. В тот же день его одобрило правительство.
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