Останутся без любимого блюда: В Британии забили тревогу из-за запрета по Баренцеву морю

Британцы могут остаться без любимого блюда фиш-энд-чипс из-за запрета России на вылов рыбы в Баренцевом море королевскими судами. Об этом пишет Daily Mail.

"Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики", — говорится в материале.

Только в 2023 году Великобритания наловила свыше 566 тысяч тонн трески в территориальных российских водах. Однако уже вскоре канал добычи рыб может раз и навсегда закрыться для Лондона. Причём в Королевстве переживают, что Россия применит военный флот, чтобы прогонять их рыболовецкие суда.

"[Президент России] Владимир Путин объявил Британии рыбную войну", — подчеркнули в издании.