Останутся без любимого блюда: В Британии забили тревогу из-за запрета по Баренцеву морю
DM: Запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев фиш-энд-чипс
Британцы могут остаться без любимого блюда фиш-энд-чипс из-за запрета России на вылов рыбы в Баренцевом море королевскими судами. Об этом пишет Daily Mail.
"Одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики", — говорится в материале.
Только в 2023 году Великобритания наловила свыше 566 тысяч тонн трески в территориальных российских водах. Однако уже вскоре канал добычи рыб может раз и навсегда закрыться для Лондона. Причём в Королевстве переживают, что Россия применит военный флот, чтобы прогонять их рыболовецкие суда.
"[Президент России] Владимир Путин объявил Британии рыбную войну", — подчеркнули в издании.
Как уже рассказывал Лайф, Британия рыбачила в российской зоне Баренцева моря ещё с 1956 года. Тогда было подписано соглашение, которое продлевалось каждые пять лет. Документ предусматривал, что договорённости остаются в силе до разрыва их одной из сторон. При этом накануне стало известно, что МИД и Минсельхоз РФ подготовили законопроект, запрещающий Великобритании рыбный промысел этом месте. Его уже одобрило Правительство России.
ТАСС / Лев Федосеев