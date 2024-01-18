В СФ назвали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Британии "давно назревшей мерой"

"Планируемый запрет на вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря для Великобритании — давно назревшая, законная и абсолютно адекватная ситуация, ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона... Побольше бы таких конкретных и чувствительных для наших оппонентов действий российской стороны", — написал сенатор в телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что МИД и Минсельхоз РФ подготовили законопроект, который запретит Великобритании рыбный промысел в Баренцевом море. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. Британия могла заниматься отловом рыбы вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка восточнее мыса Канин Нос, вдоль побережья острова Колгуев и на островах по соглашению, заключённому ещё в 1956 году. Документ продлевался через каждые пять лет и предусматривал, что договорённости остаются в силе до разрыва их одной из сторон.