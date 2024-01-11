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Путин объяснил, почему повышать ввозные пошлины на рыбу — не лучшая идея

Путин заявил, что увеличение ввозных пошлин на рыбу приведёт к росту цен

11 января, 07:24
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Если увеличить ввозные пошлины на рыбу, то это может спровоцировать рост стоимости на данную продукцию в России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

"Я точно посмотрю, помечу для себя. Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить", — пояснил он.

В России утвердили правила маркировки икры лососёвых и осетровых рыб
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Ранее сообщалось об обнулении ввозных пошлин на импорт яиц в РФ с 1 января 2024 года. Мера была принята из-за резкого скачка цен на продукцию на внутреннем рынке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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