Россия лишит Британию возможности рыбачить в Баренцевом море

Россия намерена прервать соглашение с Великобританией, касающееся рыбного промысла в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект, подготовленный министерствами иностранных дел и сельского хозяйства, находится на рассмотрении в правительстве. С документом ознакомились "Известия".

Соглашение между правительствами СССР и Соединённого Королевства было заключено в 1956 году. Оно давало Британии право на отлов рыбы вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка восточнее мыса Канин Нос, вдоль побережья острова Колгуев и на островах. Документ продлевался через каждые пять лет и предусматривал, что договорённости остаются в силе до разрыва их одной из сторон.

"Денонсация соглашения не вызовет серьёзных внешнеполитических и экономических последствий для РФ", — говорится в бумагах к комиссии по законопроектной деятельности кабмина, состоявшейся в минувший понедельник.

На разрыв договорённостей Москву вынудили действия Лондона, исключившего нашу страну в марте 2023 года из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Так, королевство ввело дополнительный тариф в 35% на ввоз некоторых российских товаров, в частности меди и водки. В заявлении британских властей прямо отмечалось, что это сделано с целью "нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании".