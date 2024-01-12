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12 января, 00:22

Госдеп США ввёл санкции против трёх организаций и одного физлица РФ

США ввели санкции в отношении трёх российских юридических и одного физического лица, якобы причастных к передаче РФ и тестированию баллистических ракет из КНДР. Заявление госсекретаря Энтони Блинкена распространено пресс-службой Госдепартамента.

Речь идёт о государственной авиакомпании "224-й лётный отряд" и её директоре Владимире Михейчике. Ограничительные меры также вводятся в отношении полигонов в Астраханской области — Ашулука и Владимировки. Под санкции подпали и четыре самолёта, которые, как утверждается в документе, задействованы "в поставках баллистических ракет КНДР и сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года".

По словам Блинкена, военно-техническое сотрудничество России и КНДР "подрывает режим нераспространения" и США примут дополнительные меры в отношении указанных лиц. Включение их в санкционный список подразумевает заморозку активов в Штатах и запрет на ведение с ними бизнеса.

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Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине. Однако никаких доказательств он не привёл. В Кремле эту информацию не прокомментировали.

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Unsplash / Kenny Eliason

Лариса Сафронова
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