Вице-спикер Парламента Словакии поставил на место посла США из-за приказа против России Вице-спикер Парламента Словакии Блаха отказался осуждать РФ по приказу посла США 11 января, 12:36 5073 5073 Вице-спикер Парламента Словакии Любош Блаха. Обложка © t.me / Ľuboš Blaha

Вице-спикер Парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не собирается по указке США осуждать якобы использование Россией северокорейских ракет в ходе СВО. Политик разместил в телеграм-канале своё обращение к американскому послу.

"Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно США лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, потому что хотели напасть на суверенную страну", — написал он.

По его словам, американская сторона должна осознать, что Словакия перестала быть колонией США. Блаха резюмировал, что Вашингтон по привычке думает, что "мы подпрыгнем, когда они свистнут". Но эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине. Однако никаких доказательств он не представил. В Кремле не стали комментировать эту информацию.

Авторы Татьяна Миссуми