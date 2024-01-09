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9 января, 02:08

"Фактически разделена на части": Украине предрекли потерю новых территорий

Time: В 2024 году Украина может лишиться ещё больше территорий

Украина в течение 2024 года может потерять новые территории и в порыве отчаяния попытаться спровоцировать эскалацию конфликта с Россией. Об этом в статье для британского журнала Time рассказал директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

"Украина будет фактически разделена на части в этом году. Её территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться", — заявил Бреммер.

По его мнению, то, что США сократили поддержку Украине, стало для последней сокрушительным ударом, а перспективы помощи от Европы "оставляют желать лучшего". Масла в огонь подливает и то, что ВСУ испытывают "отчаянную нехватку людей". Бреммер также предположил, что Украина будет наносить удары по российской территории, которые спровоцируют ответные меры.

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Ранее отставной вице-маршал ВВС Соединённого Королевства Шон Белл заявил, что Украина обладает сравнительно молодым военно-промышленным комплексом, предприятия которого Российская армия легко превращает в руины.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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