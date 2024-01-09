"Фактически разделена на части": Украине предрекли потерю новых территорий

Украина в течение 2024 года может потерять новые территории и в порыве отчаяния попытаться спровоцировать эскалацию конфликта с Россией. Об этом в статье для британского журнала Time рассказал директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

"Украина будет фактически разделена на части в этом году. Её территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться", — заявил Бреммер.

По его мнению, то, что США сократили поддержку Украине, стало для последней сокрушительным ударом, а перспективы помощи от Европы "оставляют желать лучшего". Масла в огонь подливает и то, что ВСУ испытывают "отчаянную нехватку людей". Бреммер также предположил, что Украина будет наносить удары по российской территории, которые спровоцируют ответные меры.