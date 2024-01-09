Запад забил тревогу из-за одного российского удара, который может парализовать ВПК Украины

Украина обладает сравнительно молодым военно-промышленным комплексом, предприятия которого Российская армия легко превращает в руины. Неутешительный вывод в материале для Sky News сделал отставной вице-маршал ВВС Соединённого Королевства Шон Белл.

По мнению автора статьи, удерживаться на плаву ВСУ помогают исключительно поставки Запада. Как только помощь прекратится, киевский режим будет обречён на исчезновение.

"У Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их", — уверен Белл.