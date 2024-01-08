Залужный сообщил о повреждениях критической инфраструктуры
Главком ВСУ Залужный заявил о повреждениях на украинских военных объектах
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о повреждениях критической инфраструктуры и военных объектов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
При этом Залужный не уточнил, о каких объектах идёт речь. По его словам, удар пришёлся по целям в Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее Лайф писал, что утром 8 января на Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась около двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах. Позднее стало известно, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. Для этого в том числе использовался гиперзвуковой комплекс "Кинжал".
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