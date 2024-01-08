Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о повреждениях критической инфраструктуры и военных объектов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

При этом Залужный не уточнил, о каких объектах идёт речь. По его словам, удар пришёлся по целям в Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.