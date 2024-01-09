Песков оставил без комментариев заявление Белого дома о ракетах из КНДР для СВО

В Кремле не стали выступать с заявлениями после утверждения Белого дома о том, что Россия якобы использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это информация останется без комментариев.

"Мы оставляем это без комментариев", — сказал он журналистам во вторник, 9 января.