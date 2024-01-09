Песков оставил без комментариев заявление Белого дома о ракетах из КНДР для СВО
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В Кремле не стали выступать с заявлениями после утверждения Белого дома о том, что Россия якобы использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это информация останется без комментариев.
"Мы оставляем это без комментариев", — сказал он журналистам во вторник, 9 января.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине. После этого дипломатическая служба ЕС предупредила Северную Корею о серьёзных последствиях возможных поставок её ракет России. Но никаких официальных подтверждений этому не поступало ни из Пхеньяна, ни из Москвы.