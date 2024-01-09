Регион

Уведомления отключены

9 января, 09:30

Песков оставил без комментариев заявление Белого дома о ракетах из КНДР для СВО

Фото © Артур Новосильцев / Агентство "Москва"

Фото © Артур Новосильцев / Агентство "Москва"

В Кремле не стали выступать с заявлениями после утверждения Белого дома о том, что Россия якобы использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это информация останется без комментариев.

"Мы оставляем это без комментариев", — сказал он журналистам во вторник, 9 января.

"Комедия": Заявление сестры Ким Чен Ына рассмешило южнокорейских генералов
"Комедия": Заявление сестры Ким Чен Ына рассмешило южнокорейских генералов

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине. После этого дипломатическая служба ЕС предупредила Северную Корею о серьёзных последствиях возможных поставок её ракет России. Но никаких официальных подтверждений этому не поступало ни из Пхеньяна, ни из Москвы.

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • КНДР
  • Специальная военная операция на Украине
  • Дмитрий Песков
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров