"Комедия": Заявление сестры Ким Чен Ына рассмешило южнокорейских генералов
Южная Корея назвала комедией заявление сестры Ким Чен Ына об отсутствии стрельб
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Высказывание сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что Северная Корея не осуществляла артиллерийских стрельб, представляет собой комедию. Об этом заявили в пресс-службе Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.
"Заявление Ким Ё Чжон — низкокачественная агитация, которая похожа на комедию. Оно является банальной методикой КНДР по подрыву доверия к армии [Южной Кореи] и посеянию внутренних конфликтов в Южной Корее", — отметили там.
В комитете подчеркнули, что наблюдают "за возможными провокациями" Северной Кореи перед парламентскими выборами в Южной в апреле. В ведомстве указали, что готовы ответить на такие действия решительно, основываясь на принципе "мгновенно, мощно и до конца".
В беседе с Yonhap ("Рёнхап") представитель объединённого командования отметил, что высказывание Ким Ё Чжон связано с "удивлением возможностями разведки Южной Кореи". По его словам, накануне средства обнаружения заметили артиллерийские стрельбы КНДР.
Как сообщал Лайф, 5 января Северная Корея выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которая является фактической морской границей. В ответ Сеул высадил десант на острова в Жёлтом море. 6 января южнокорейские СМИ также сообщали, что военные КНДР выпустили десятки снарядов на границе. Однако сестра лидера Северной Кореи пояснила, что на самом деле накануне Пхеньян не выпустил ни одного снаряда в сторону Жёлтого моря, а южнокорейские военные были введены в заблуждение взрывчаткой, которая имитировала гул артиллерийских орудий.