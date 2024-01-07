"Комедия": Заявление сестры Ким Чен Ына рассмешило южнокорейских генералов

Высказывание сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что Северная Корея не осуществляла артиллерийских стрельб, представляет собой комедию. Об этом заявили в пресс-службе Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

"Заявление Ким Ё Чжон — низкокачественная агитация, которая похожа на комедию. Оно является банальной методикой КНДР по подрыву доверия к армии [Южной Кореи] и посеянию внутренних конфликтов в Южной Корее", — отметили там.

В комитете подчеркнули, что наблюдают "за возможными провокациями" Северной Кореи перед парламентскими выборами в Южной в апреле. В ведомстве указали, что готовы ответить на такие действия решительно, основываясь на принципе "мгновенно, мощно и до конца".