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7 января, 17:45

"Комедия": Заявление сестры Ким Чен Ына рассмешило южнокорейских генералов

Южная Корея назвала комедией заявление сестры Ким Чен Ына об отсутствии стрельб

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Высказывание сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что Северная Корея не осуществляла артиллерийских стрельб, представляет собой комедию. Об этом заявили в пресс-службе Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

"Заявление Ким Ё Чжон — низкокачественная агитация, которая похожа на комедию. Оно является банальной методикой КНДР по подрыву доверия к армии [Южной Кореи] и посеянию внутренних конфликтов в Южной Корее", — отметили там.

В комитете подчеркнули, что наблюдают "за возможными провокациями" Северной Кореи перед парламентскими выборами в Южной в апреле. В ведомстве указали, что готовы ответить на такие действия решительно, основываясь на принципе "мгновенно, мощно и до конца".

В беседе с Yonhap ("Рёнхап") представитель объединённого командования отметил, что высказывание Ким Ё Чжон связано с "удивлением возможностями разведки Южной Кореи". По его словам, накануне средства обнаружения заметили артиллерийские стрельбы КНДР.

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Как сообщал Лайф, 5 января Северная Корея выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которая является фактической морской границей. В ответ Сеул высадил десант на острова в Жёлтом море. 6 января южнокорейские СМИ также сообщали, что военные КНДР выпустили десятки снарядов на границе. Однако сестра лидера Северной Кореи пояснила, что на самом деле накануне Пхеньян не выпустил ни одного снаряда в сторону Жёлтого моря, а южнокорейские военные были введены в заблуждение взрывчаткой, которая имитировала гул артиллерийских орудий.

Никита Осипов
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