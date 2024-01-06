Ким Чен Ын с дочкой осмотрели завод по производству ракетных установок

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и его дочь Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На опубликованных изданием фото — то, как они, высшие члены Трудовой партии и сотрудники ракетостроительной отрасли, осматривают предприятие.

Ким Чен Ын и его дочь Чжу Э на заводе по производству ракетных установок. Фото © ЦТАК

Северокорейский лидер ознакомился с ходом производства и увидел крупные пусковые машины. Ким Чен Ын указал, что завод перевыполнил план производства на 2023 год, а также играет важную роль в выполнении задачи по укреплению обороноспособности страны. Глава государства поставил предприятию новые задачи.

Ким Чен Ын и его дочь Чжу Э на заводе по производству ракетных установок. Фото © ЦТАК