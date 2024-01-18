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18 января, 13:57

Правительство РФ запретило Британии ловить рыбу в Баренцевом море

Правительство РФ одобрило денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ рассмотрели на сегодняшнем заседании.

"Документ одобрен", — сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

В СФ назвали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Британии "давно назревшей мерой"
В СФ назвали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Британии "давно назревшей мерой"

Напомним, Британия могла заниматься отловом рыбы в российской зоне Баренцева моря по соглашению, заключённому ещё в 1956 году. Документ продлевался через каждые пять лет и предусматривал, что договорённости остаются в силе до разрыва их одной из сторон. Сегодня стало известно, что МИД и Минсельхоз РФ подготовили законопроект, который запретит Великобритании рыбный промысел в Баренцевом море.

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Александра Вишнякова
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