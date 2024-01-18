Правительство РФ запретило Британии ловить рыбу в Баренцевом море

Напомним, Британия могла заниматься отловом рыбы в российской зоне Баренцева моря по соглашению, заключённому ещё в 1956 году. Документ продлевался через каждые пять лет и предусматривал, что договорённости остаются в силе до разрыва их одной из сторон. Сегодня стало известно, что МИД и Минсельхоз РФ подготовили законопроект, который запретит Великобритании рыбный промысел в Баренцевом море.