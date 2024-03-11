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11 марта, 12:00

Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам нашей страны и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов, а также рекламировать их финансируемые из-за рубежа ресурсы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не подпадает под действие закона. Ответственность за нарушение требований документа будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

Поливающих Россию грязью блогеров могут лишить источников доходов на родине
Поливающих Россию грязью блогеров могут лишить источников доходов на родине

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в РФ. В итоге соответсвующий законопроект был внесён в Госдуму 15 февраля. Его авторами стали 395 депутатов, в том числе председатель ГД Вячеслав Володин. 28 февраля в третьем и окончательном чтении он был принят на заседании Думы, а 6 марта прошёл одобрение в Совфеде.

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ТАСС / POOL / Метцель Михаил

Александра Мышляева
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