Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам нашей страны и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов, а также рекламировать их финансируемые из-за рубежа ресурсы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.