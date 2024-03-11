Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам нашей страны и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов, а также рекламировать их финансируемые из-за рубежа ресурсы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не подпадает под действие закона. Ответственность за нарушение требований документа будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в РФ. В итоге соответсвующий законопроект был внесён в Госдуму 15 февраля. Его авторами стали 395 депутатов, в том числе председатель ГД Вячеслав Володин. 28 февраля в третьем и окончательном чтении он был принят на заседании Думы, а 6 марта прошёл одобрение в Совфеде.
ТАСС / POOL / Метцель Михаил