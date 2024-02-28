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28 февраля, 09:22

Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у иноагентов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, запрещающий россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов, а также рекламировать ресурсы самих иноагентов.

Закон "О рекламе" дополняется нормами, по которым устанавливается запрет на распространение рекламы на ресурсах иноагентов, а также реклама самих этих ресурсов. Ответственность за нарушения будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Кроме того, проект вносит изменения в закон "О средствах массовой информации", запрещая рекламу ресурсов иноагентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах, распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях.

В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением
В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением

Как сообщал Life.ru, законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов был внесён в ГД 15 февраля. Его авторами стали 395 депутатов, в том числе председатель ГД Вячеслав Володин. Ранее спикер отмечал, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в РФ.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова
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