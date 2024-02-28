Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у иноагентов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, запрещающий россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иноагентов, а также рекламировать ресурсы самих иноагентов.

Закон "О рекламе" дополняется нормами, по которым устанавливается запрет на распространение рекламы на ресурсах иноагентов, а также реклама самих этих ресурсов. Ответственность за нарушения будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Кроме того, проект вносит изменения в закон "О средствах массовой информации", запрещая рекламу ресурсов иноагентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах, распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях.