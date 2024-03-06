Закон о запрете рекламы у иноагентов прошёл одобрение в Совфеде

Законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов прошёл одобрение в Совфеде. Об этом стало известно по итогам голосования 6 марта на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Документ был внесён в Госдуму 395 депутатами, включая её председателя Вячеслава Володина. Он предусматривает внесение поправок в закон "О рекламе", "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и "О средствах массовой информации". Документ призван запретить пиар иноагентов и их порталов на информационных ресурсах. Ответственность за нарушение требований будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель, сказано в проекте.