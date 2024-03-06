Закон о запрете рекламы у иноагентов прошёл одобрение в Совфеде
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Законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов прошёл одобрение в Совфеде. Об этом стало известно по итогам голосования 6 марта на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Документ был внесён в Госдуму 395 депутатами, включая её председателя Вячеслава Володина. Он предусматривает внесение поправок в закон "О рекламе", "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и "О средствах массовой информации". Документ призван запретить пиар иноагентов и их порталов на информационных ресурсах. Ответственность за нарушение требований будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель, сказано в проекте.
Отметим, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не подпадает под действие документа. Согласно поправкам, нарушением будут считаться только публикации рекламного характера, размещённые для увеличения аудитории подобных ресурсов.
Напомним, 28 февраля Госдума приняла закон, который запрещает гражданам РФ и российским компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их соцсетях. Кроме того, запрет распространяется на рекламу ресурсов самих иноагентов. Как ранее отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты считают необходимым лишить их всех источников доходов в нашей стране.