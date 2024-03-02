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2 марта, 09:46

Ещё один иноагент почувствовал на себе новый закон о запрете рекламы

Пивоваров* объявил об увольнениях в "Редакции" из-за нового закона об иноагентах

Алексей Пивоваров*. Обложка © Telegram / Алексей Пивоваров*

Алексей Пивоваров*. Обложка © Telegram / Алексей Пивоваров*

Российский журналист Алексей Пивоваров* объявил об увольнении "значительной части команды" телеграм-канала "Редакция" из-за закона о запрете рекламы у иностранных агентов. По его словам, ему нечем платить зарплату сотрудникам.

"Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату", — написал Пивоваров* в своём телеграм-канале.

Журналист также отметил, что передаёт юридические права на телеграм-канал "Редакция" и управление им редакторам. При этом в ближайшее время проект сменит название и логотип. Пивоваров* же продолжит вести только свой личный телеграм-канал.

Гордеева* приостановила свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов
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Напомним, ранее в Госдуме приняли закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Ответственность за его нарушение будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Также этот законопроект вносит поправки в закон "О средствах массовой информации", запрещая рекламу ресурсов иноагентов в СМИ.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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