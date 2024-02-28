Гордеева* приостановила свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов
Блогер и журналистка Екатерина Гордеева* объявила о приостановке своего проекта "Скажи Гордеевой" из-за закона, запрещающего размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам.
"В общем, мы приостанавливаем работу. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так", — написала она в своём телеграм-канале.
По словам журналистки, отснятые выпуски интервью будут опубликованы, однако дальнейшая деятельность замораживается. При этом она добавила, что команда проекта будет искать другие источники финансирования.
Напомним, 28 февраля Госдума приняла закон, который запрещает гражданам РФ и российским компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их соцсетях. Кроме того, запрет распространяется на рекламу ресурсов самих иноагентов. Как ранее отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты считают необходимым лишить их всех источников доходов в нашей стране.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Сергей Савостьянов