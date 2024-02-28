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28 февраля, 10:46

Гордеева* приостановила свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов

Блогер и журналистка Екатерина Гордеева* объявила о приостановке своего проекта "Скажи Гордеевой" из-за закона, запрещающего размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам.

"В общем, мы приостанавливаем работу. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так", — написала она в своём телеграм-канале.

По словам журналистки, отснятые выпуски интервью будут опубликованы, однако дальнейшая деятельность замораживается. При этом она добавила, что команда проекта будет искать другие источники финансирования.

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Олега Тинькова* и Никиту Кукушкина*
Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Олега Тинькова* и Никиту Кукушкина*

Напомним, 28 февраля Госдума приняла закон, который запрещает гражданам РФ и российским компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их соцсетях. Кроме того, запрет распространяется на рекламу ресурсов самих иноагентов. Как ранее отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты считают необходимым лишить их всех источников доходов в нашей стране.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Мышляева
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