Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Олега Тинькова* и Никиту Кукушкина*

В реестр иностранных агентов попали бизнесмен Олег Тиньков* и актёр Никита Кукушкин*. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минюста России.

Как отмечается в сообщении, предприниматель участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также выступал против специальной военной операции на Украине.

"Н.А. Кукушкин* выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом", — говорится на сайте ведомства. Известно, что в настоящее время новоиспечённые иноагенты проживают за пределами РФ.

Кроме того, в список были внесены активист Аслан Арцуев* и философ Юлия Синеокая*, а также журналист и литературный критик Анна Наринская*.

А неделю назад Министерство юстиции Российской Федерации признало иноагентом ООО "Ёлкин картон"*. Организация принадлежит карикатуристу Сергею Ёлкину*, который сам попал в список в апреле 2022 года. По данным ФНС, компания существует на рынке почти два года, её деятельность связана с дизайном.