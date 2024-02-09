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9 февраля, 18:28

Компания иноагента-карикатуриста Ёлкина* тоже попала в реестр Минюста

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ООО "Ёлкин картон"*

Художник-карикатурист Сергей Ёлкин*. Обложка © Wikipedia

Художник-карикатурист Сергей Ёлкин*. Обложка © Wikipedia

Министерство юстиции России признало иноагентом ООО "Ёлкин картон"*. О соответствующем решении ведомство объявило вечером в пятницу, 9 февраля.

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ООО "Ёлкин картон"*. Фото © Минюст РФ

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ООО "Ёлкин картон"*. Фото © Минюст РФ

Организация принадлежит карикатуристу Сергею Ёлкину*, который сам попал в реестр иноагентов в апреле 2022 года. По данным ФНС, компания существует на рынке почти два года, её деятельность связана с дизайном.

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А неделю назад Минюст включил в список иностранных агентов правозащитника Олега Орлова*, директора "Викимедиа РУ" Станислава Козловского*, новосибирского депутата Антона Картавина*, историка Никиту Соколова* и журналиста Сергея Степанова*.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Никита Осипов
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