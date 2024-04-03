Мишустин: Участников СВО освободят от налога на имущество по поручению Путина

Участников специальной военной операции (СВО) освободят от налога на имущество. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество", — сказал глава правительства, выступая с отчётом в Государственной думе.