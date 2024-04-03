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3 апреля, 10:48

Мишустин: Участников СВО освободят от налога на имущество по поручению Путина

Участников специальной военной операции (СВО) освободят от налога на имущество. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество", — сказал глава правительства, выступая с отчётом в Государственной думе.

По словам премьера, важно, чтобы государственная помощь людям, исполняющим воинский долг, оказывалась своевременно и в полном объёме. За этим внимательно следят, указал Мишустин.

Участникам СВО готовят новые меры поддержки
Участникам СВО готовят новые меры поддержки

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение освободить участников спецоперации от процентов по кредитам на период "кредитных каникул", а также отменить для них и членов их семей налог на имущество. А накануне глава государства пообещал обеспечить ветеранов СВО с инвалидностью автомобилями.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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