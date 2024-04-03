Мишустин: Участников СВО освободят от налога на имущество по поручению Путина
Участников специальной военной операции (СВО) освободят от налога на имущество. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество", — сказал глава правительства, выступая с отчётом в Государственной думе.
По словам премьера, важно, чтобы государственная помощь людям, исполняющим воинский долг, оказывалась своевременно и в полном объёме. За этим внимательно следят, указал Мишустин.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение освободить участников спецоперации от процентов по кредитам на период "кредитных каникул", а также отменить для них и членов их семей налог на имущество. А накануне глава государства пообещал обеспечить ветеранов СВО с инвалидностью автомобилями.
ТАСС / Алексей Коновалов