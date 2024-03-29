Участникам СВО готовят новые меры поддержки Турчак сообщил, что правительство рассматривает новые меры поддержки бойцов СВО 29 марта, 12:19 Участникам СВО могут утвердить новые меры поддержки. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Правительство России рассматривает новые законопроекты об очередных мерах поддержки для участников спецоперации. Об этом рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"За время работы группы нам удалось значительно их [меры поддержки участникам СВО] расширить. Принято более 100 законов, затрагивающих разные сферы жизни — от социальной до сферы безопасности", — приводятся слова политика на сайте партии.

Сейчас в правительстве находится сразу несколько законопроектов. В частности, о беззаявительном порядке назначения единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа участников СВО, о дополнительном отпуске за свой счёт для членов семьи раненого бойца, о распространении на совершеннолетних детей погибших военных всех предусмотренных законодательством льгот и мер поддержки до 1 сентября включительно. Турчак подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее одобрение мер правительством.

Ранее в ходе итоговой коллегии Генпрокуратуры глава надзорного органа Игорь Краснов сообщил, что статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников СВО. По его словам, прокуроры обеспечивали права и социальные гарантии всех бойцов и их семей, а поступающие от них обращения позволили выявить пробелы в законе и работе ответственных ведомств. Благодаря принятым мерам многие проблемы оперативно устранялись.

Авторы Татьяна Миссуми