Бойцам СВО облегчат кредитное бремя и отменят налог на имущество по приказу Путина Путин поручил освободить бойцов СВО от процентов на время "кредитных каникул" 17 марта, 14:50 Бойцы ВС РФ в зоне спецоперации. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин дал поручение освободить участников спецоперации от процентов по кредитам на период "кредитных каникул", а также отменить для них и членов их семей налог на имущество. Об этом сказано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам в течение льготного периода, определённого в соответствии с федеральным законом от 7 октября 2022 года", — отмечается в перечне поручений Путина.

Также глава государства попросил Правительство РФ внести поправки в действующие законы, чтобы исключить налог на имущество физлиц для бойцов СВО и их семей. Срок исполнения поручения — 15 апреля.

Авторы Татьяна Миссуми