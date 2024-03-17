Бойцам СВО облегчат кредитное бремя и отменят налог на имущество по приказу Путина
Путин поручил освободить бойцов СВО от процентов на время "кредитных каникул"
Бойцы ВС РФ в зоне спецоперации. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин дал поручение освободить участников спецоперации от процентов по кредитам на период "кредитных каникул", а также отменить для них и членов их семей налог на имущество. Об этом сказано на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам в течение льготного периода, определённого в соответствии с федеральным законом от 7 октября 2022 года", — отмечается в перечне поручений Путина.
Также глава государства попросил Правительство РФ внести поправки в действующие законы, чтобы исключить налог на имущество физлиц для бойцов СВО и их семей. Срок исполнения поручения — 15 апреля.
Ранее президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сообщил о старте кадровой программы для бойцов СВО "Время героев". Проект основан на опыте "школы губернаторов" и "Лидеров России". Приём заявок начался 1 марта. Подробнее об условиях программы — в материале Life.ru. Сейчас уже подано более 30 тысяч заявок для участия в проекте.