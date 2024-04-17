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17 апреля, 09:48

Появились подробности о затонувшем в реке автомобиле с бойцами СВО

Авто с участниками СВО обнаружили в реке под Воронежем на глубине 8 метров

Затонувший в Воронежской области автомобиль с участниками СВО обнаружили в реке Доне в перевёрнутом виде на глубине восьми метров. Об этом рассказал глава водолазной группы Сергей Пенской.

Поиски автомобиля с погибшими бойцами СВО. Видео © Telegram / Регион-36 (Воронеж с огоньком)

"Он [автомобиль] находился на расстоянии около 100 метров от понтонной переправы вниз по течению. Мы попытались зацепить его тросами и вытащить на берег. Однако нам не удалось этого сделать из-за того, что сильным течением спасательный катер сорвало с якоря и отнесло вниз по течению", — приводит его слова РИА "Воронеж".

По его словам, машину нашли ещё 13 апреля, но из-за сильного течения и нулевой видимости поднять её получилось лишь 16-го числа. Он отметил, что в авто обнаружили два тела, хотя родственники сообщали о трёх пропавших без вести. По мнению начальника водолазной службы, третьего человека могло унести течением.

Пенской также рассказал, что солдаты Николай Николаев и Алексей Иванов сидели на пассажирских местах, а Алексей Петров — на водительском. Спасатели обнаружили, что в найденном транспортном средстве не было лобового стекла. Кроме того, сообщалось о сломанных изнутри ручках дверей.

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Напомним, о затонувшем автомобиле в Воронежской области Life.ru сообщал накануне вечером. Уточнялось, что в машине были бойцы из Чувашии, которые возвращались из зоны специальной военной операции. По поручению главы республики власти связались с семьями погибших и Правительством Воронежской области, чтобы оказать им всю необходимую поддержку.

Обложка ©

Telegram / Регион-36 (Воронеж с огоньком)

Александра Мышляева
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