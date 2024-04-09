В Усольском районе 8-летняя школьница утонула на глазах у сестры через сутки после дня рождения

Спасатели ищут тело 8-летней школьницы, которая провалилась под лёд на реке Белой в поселке Тайтурка Усольского района. Трагедия произошла вечером 7 апреля. Родственники ребёнка сообщают, что пока нет ни одной зацепки.

"Зачем она только пошла на реку? Осознание, что младшенькой больше нет, ещё не пришло. Не верю! 6 апреля, за день до случившегося, у неё был день рождения. Мы отметили его только вдвоем, гуляя по магазинам. А через сутки её не стало", — едва сдерживая слезы, говорит мать погибшей в беседе с kp.ru.

Днем 6 апреля в день рождения юной сибирячка, мама решила поехать с дочкой в за подарками, а праздник в кругу семьи планировали устроить на следующий день. Утром 7 апреля семья ушла на службу в храм, потом вернулись домой. Пока шла подготовка к празднику, две сестры и их подруга пошли гулять на площадку, которая выходит на реку. Младшая и подруга решили выйти на лёд сфотографироваться. Сестра отговаривала их, но не смогла. У неё на глазах в десяти метрах от берега лёд треснул и дети провалились. Мать узнала о трагедии через полчаса после случившегося, после звонка соседей.

"Старшая дочь, которая стояла на берегу, ринулась звать на помощь. Выбежала соседка, которая живет рядом. Она успела вытащить из воды подругу дочерей, но мою младшую не получилось. Течение было слишком сильное", — рассказывает многодетная мать.

Утром 8 апреля начались поиски тела. На место прибыли спасатели, полицейские и администрация. Сильное течение препятствует проведению водолазных работ, объяснили в ГУ МСЧ по Иркутской области.